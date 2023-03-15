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الأربعاء، 15-03-2023 02:50 م

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، عن تخفيض أسعار 300 سلعة؛ اعتبار من الأسبوع المقبل لتشجيع المستهلك للتسوق وشراء احتياجاتهم قبيل شهر رمضان.

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وقال القضاة، الأربعاء، ، إنّ السلع التي سيتم تخفيضها سلع غذائية أساسية، حيث إنّ الهدف من العروض والتخفيضات التخفيف عن كاهل المستهلك.


وأشار، إلى أن العروض والتخفيضات ستكون بجميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وعددها 69 سوقا.


كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 30% حاليا (قبيل شهر رمضان) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث إنّ أسعار السلع التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان أقل من أسعارها في رمضان العام الماضي، خاصة الزيوت النباتية، والبقوليات والعصائر، والتمور.


وبين، أنه سيكون هنالك استقرار على أسعار سلع، السكر، والأرز متوسطة الحبة، حيث ستبقى أسعارها كما هي وتباع في المؤسسة منذ عامين بنفس الأسعار رغم الارتفاعات الحاصلة في الأسواق.


وأكّد القضاة، أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر؛ تحديدا المواد الأساسية.

 




 

 


 

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