الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم

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الأربعاء، 20-04-2022 09:58 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم

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الوكيل الاخباري - اقامت مديرية أوقاف لواء الاغوار الشمالية، أمس الثلاثاء، مأدبة افطار للأطفال الايتام في اللواء، بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة باللواء، احتفاءً بيوم اليتيم في العالم الإسلامي.

وعرض مدير الاوقاف خالد القضاة، خلال الحفل الذي رعاه متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، المناقب والفوائد التي يجنيها من يرعى الايتام ويعطف عليهم، مسترشدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد سمو هذه المنزلة وقدسيتها.

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