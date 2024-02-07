أوقاف الرصيفة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، بمبادرة أسبوع الوئام بين الأديان، في مدرسة ثيودور شنلر.

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وأكد متصرف لواء الرصيفة، الدكتور عمر الحديد، خلال رعايته الحفل، قوة الرسالة الهاشمية التي دعا لها جلالة الملك منذ رسالة عمان 2004 وحتى مبادرة الوئام بين الأديان في 2010، والتي كان لها الأثر الكبير والصدى الواسع في جميع المحافل العالمية، لنبذ العنف والكراهية والخلافات بين أتباع الأديان السماوية.