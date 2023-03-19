أوقاف مأدبا تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف مأدبا، اليوم الأحد، اجتماعاً للأئمة والمؤذنين في مساجد المحافظة؛ لبحث الإجراءات والاستعداد لشهر رمضان الفضيل.



وقال مدير أوقاف المحافظة، هاني الشوبكي، إن موضوع الخطاب الديني، يجب أن يكون قائماً على الوسطية والاعتدال والقول السديد، مؤكدا ضرورة الإيجاز بالدروس والتركيز على الوعظ وعدم التطرق للفتاوى والقضايا الخلافية.



وأشار إلى انطلاق أسبوع العناية بالمساجد والتي تمت تحت رعاية وزير الأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعة وزيارات لجميع مساجد المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

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