الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !

عاجل

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

الأربعاء، 22-11-2023 10:34 ص

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. 

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً. 

وأكد القضاة على أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لكافة مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. ‏

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة ٢

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

1120231984150980755264

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

1700591816211

ورشة حول تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي بالزرقاء

1700591692405

الصحفيين تدين استهداف الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان

472941_0

وزير الاتصال الحكومي يدين القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة صحفييْن جنوب لبنان

90de3dbcc2447d3e683eea55264426ab

مسيرة في إربد نصرة لغزة

أخبار متعلقة
غزة

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

10202329133834467341579

الكويت تصدر بياناً صارماً وتؤكد تضامنها مع الاردن

الصفدي 2

وزير الخارجية: كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية

820236194159861092410

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

1

وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

الصفدي 2

وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يعقدون غدا اجتماعا تنسيقيا بشأن غزة