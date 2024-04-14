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الأحد، 14-04-2024 05:37 ص

تنويه حول دوام المدارس اليوم الاحد

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ دوام مديريات التربية والتعليم اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً ،وفق تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم .

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وتبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترة الواحدة الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 45 دقيقة٬ وتبدأ الحصة الأولى لمدارس الفترتين في تمام السابعة صباحًا على أن تكون مدة 40 دقيقة بحيث تبدأ الحصة الأولى للفترة المسائية الساعة 12.30.

 

 ويستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة اليوم الأحد الدوام المدرسي بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت 5 أيام ليبدأ الطابور الصباحي الساعة السابعة والنصف.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم تعطيل دوام المدارس اليوم الأحد.

 

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