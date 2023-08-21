أيمن الدرايسة يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، عضو مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس أيمن عبد الكريم الدَّرايسة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.



ويأتي أداء القسم القانوني سنداً لأحكام المادَّة (8) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995.



وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان.

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