الجمعة 08-09-2023
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الجمعة، 08-09-2023 07:02 م

إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

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الوكيل الاخباري - أتلفت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد اليوم الجمعة، قارباً يستخدم لأغراض صيد الأسماك بشكل مخالف من بحيرة سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية.

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وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة إن إتلاف القارب جاء ضمن حملة الجهات المعنية لمنع الصيد والسباحة في المنشآت المائية المخصصة لأغراض ري الأراضي الزراعية.


وأشار إلى أنه جرى إتلاف القارب الذي وجد على مقربة من جسم السد ويعود لمجهولين، من خلال إغراقه في مياه السد، لافتاً إلى منع الأنظمة المرعية استخدام السدود لغايات صيد الأسماك أو السباحة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة .

وجدد الحوامدة التحذير من خطورة اللجوء لممارسة السباحة أو الصيد في منشآت الري الزراعية وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً لحوادث الغرق.


 




 

 


 

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