الغذاء والدواء تكشف سبب حالات التسمم الغذائي في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن نتائج التحليل المخبري للعينات المرتبطة بحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي في محافظة الزرقاء أظهرت خلو العينات الجاهزة للأكل (الحمص والفول) من الميكروبات الممرضة واحتواء عجينة الفلافل على مؤشرات التلوث الميكروبي (الاشريكية القولونية) حيث يعتبر وجودها في المواد الغذائية الجاهزة للأكل غير مرغوب فيه لأنه يشير إلى سوء الظروف الصحية اثناء تداول المواد الغذائية.

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وأضافت أن عجينة الفلافل خالية من الميكروبات الممرضة وبطبيعة المنتج ستتعرض لدرجات حرارة عالية أثناء القلي العميق.

وبين في بيان صحفي أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة توجهت فور ورود معلومات تتعلق بحالات تعاني من أعراض مشابهة لأعراض تسمم غذائي في الزرقاء للكشف على المنشأة الغذائية المرتبطة بحالات الاشتباه بالتسمم واتخذت كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية شملت إغلاق المطعم وفحص وتقييم المواد الأولية المستخدمة في تجهيز الوجبات حسيا، فضلا عن سحب عينات موسعة من المواد الغذائيه المتداولة هناك وكذلك من الوجبات المعدة ومدخلات انتاجها لغايات تحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وتؤكد المؤسسة على متابعتها المستمرة لكافة المنشآت الغذائية في المملكة من خلال الجولات الرقابية الدورية وعمليات التتبع والتحري الحثيثة من خلال فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بما فيها محافظة الزرقاء.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000، للتعامل معها بأسرع وقت ممكن ومتابعتها والتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة أصوليا

