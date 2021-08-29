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الأحد، 29-08-2021 06:37 م

إجراءات تحفيز الاستثمار تشمل تخفيض كلف الطّاقة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن البرنامج الحكومي يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد "ستكون هناك نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة".

وكشف الشريدة أن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.

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