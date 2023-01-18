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الأربعاء، 18-01-2023 04:46 م

إجراء السحب على الفائزين بالجوائز الكبرى لمسابقة الملكة علياء لعام 2023

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الوكيل الاخباري- أجرت اللجنة العليا لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، السحب على أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى للمسابقة للعام 2023.

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وشارك في المسابقة لهذه الدورة نحو 667 ألفا من طلبة المدارس في مختلف مديريات التربية والتعليم والمحافظات، وأبناء المجتمع المحلي في المملكة.


وركزت المسابقة التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، على موضوع استعادة النظم البيئية تحت شعار "سلوكنا اليومي الصغير.. أثره في بيئتنا كبير"؛ بهدف زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة لإيجاد علاقة متوازنة ومستدامة مع النظم البيئية التي تدعمنا.


وقال رئيس اللجنة العليا للمسابقة بشير الرواشدة، خلال إجراء السحب في معهد الملكة زين الشرف التنموي، بحضور أعضاء اللجان الرئيسة للجائزة، إن عدد الجوائز المخصصة للمسابقة بلغ 656 جائزة تتراوح قيمة كل منها بين 50 و ألف دينار، فيما بلغ مجموع جوائز المسابقة لهذا العام 34250 دينارا تبرع بها أهل الخير والداعمون من مؤسسات الوطن المختلفة.


وأضاف أن المسابقة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وطلبة المدارس بشكل خاص؛ لتمكينهم من القيام بدورهم في إيجاد مجتمعات مستدامة بالتوعية وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المجتمعات والأفراد وتوسيع الخيارات لمستقبل افضل.


وبين الرواشدة أن ريع المسابقة يخصص لدعم مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعيا في الرصيفة، وغرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.


وأكد أن الجائزة أسهمت خلال مسيرتها على مدى 28 عاما، في توعية وتثقيف المشاركين حول مختلف القضايا، من خلال ما تطرحه وتتبناه من مواضيع متنوعة، مشيدا بجهود وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالمسابقة والتوعية بأهدافها، وجهود جميع الشركاء، وكل من يسهم في إنجاح هذا الجهد الوطني.

 

 




 

 


 

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