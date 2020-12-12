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السبت، 12-12-2020 12:38 م

بأمر دفاع جديد

إجراء حكومي جديد للتخفيف على الأردنيين

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تعتزم الحكومة خلال الفترة القريبة القادمة ، الإعلان عن أمر دفاع جديد ، حيـث برامج الدعــم للمنشآت الأكثر تضرّرا ، إثر جائحــة كورونا.

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وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق ، أن الدراسة في هذا الشأن ، بمراحلها الأخيرة وستتضمن تطوير بعض برامج المؤسسة وتشمل رفع سقوف وتمديد مدد وتعديل على الشروط والاستحقاقات، إضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من تكلفة مطعوم كورونا للمشتركين في القطاع الخاص.

 

واكدت ان دراسة المؤسسة تعمل على تطوير بعض برامجها التي طرحتها مسبقا ليلائم الحالة التي فرضتها جائحة كورونا وأصحاب العمل المنهكين اقتصاديا ، بسببها.

 

وبينت المؤسسة ، أن البرامج الجديدة التي سيتم طرحها بموجب أمر دفاع جديد ستسمح للمؤمن عليهم بالاشتراك "اختياري تكميلي" لتعويض الفترة السابقة .

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