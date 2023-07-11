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الثلاثاء، 11-07-2023 08:18 م

إجراء عمليات بالمنظار المرن لعلاج الاستسقاء الدماغي للأطفال بالبشير

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي من مستشفيات البشير، ومؤسسة نيرو كيدز الأميركية خلال يومين، 6 عمليات كي الضفيرة المشيمية بالمنظار المرن، لعلاج أطفال مصابين بمرض الاستسقاء الدماغي، لعمليات تجري أول مرة في الأردن والدول المجاورة.

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وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، إن قسم جراحة الدماغ والأعصاب في البشير ومؤسسة نيرو كيدز عملا على توفير التجهيزات اللازمة والدعم الفني واللوجستي لإجراء العمليات في مستشفيات البشير، إذ وفرت المناظير الدماغية المرنة من شركة كارل ستور الألمانية، لأول مرة في المملكة كأجهزة منظار مرن، بتبرع كامل من مؤسسة نيرو كيدز.


وبين العبداللات أن التعاون مع الفريق الأميركي يأتي ترجمة لنهج التشاركي الذي انتهجته وزارة الصحة أخيرا، بما يسهم في توفير أفضل التقنيات الحديثة وإدخالها إلى مستشفيات القطاع العام، مثمنا جهود أطباء مستشفيات البشير وأخصائي جراحة الدماغ والأعصاب منهم الدكتور أنس حميدي، في السعي الدؤوب والمستمر لتقديم أفضل الوسائل التشخيصية والعلاجية للمرضى، ما يعد إضافة جديد للخدمات التي تقدمها البشير.


ولفت إلى أن عمليات كي الضفيرة المشيمية ستستمر في مستشفيات البشير للأطفال، باستخدام أجهره تقنية ومرئية عن بعد، عبر التواصل مع الأطباء في مؤسسة نيرو كيدز.

 




 

 


 

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