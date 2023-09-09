إحالة عطاء لتصريف مياه الأمطار في دير أبي سعيد



الوكيل الاخباري - أحالت بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عطاء تصريف مياه الأمطار في مناطق البلدية لمعالجة نقاط تجميع مياه تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وخصوصاً خلال الشتاء.



وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية أحالت عطاء هذا المشروع المهم بمنحة من وزارة الإدارة المحلية، لافتا إلى أن العطاء البالغ تكلفته 550 ألف دينار، بوشر في تنفيذه وسينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي.

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