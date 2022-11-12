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السبت، 12-11-2022 12:27 م

ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر تراجع إقبال الأردنيين على أداء العمرة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ نحو 75 ألف معتمرا منذ بدء موسم العمرة لعام 1444هـ في آب الماضي.اضافة اعلان


وقال الشاعر لـ"الوكيل الإخباري"، إن تراجع الإقبال يعود إلى ارتفاع الأسعار عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن سعر الرحلة برا يقدر اليوم بنحو 225 دينار فيما كان سعرها يصل إلى 120 دينار عام 2019.

وأضاف أن هناك مخاوف لدى كثير من الأشخاص من فيروس كورونا والإصابة بالعدوى، وخاصة فئات كبار السن الذين لديهم مناعة أقل أو أمراض مزمنة وهم فئة كبيرة من الأشخاص الذين يؤدون العمرة.

وأشار الشاعر إلى أن ارتفاع أسعار الرحلات يعود لارتفاع تكلفة التأشيرة والتي حددتها السلطات السعودية عند 150 دينار، فيما كانت في السابق 25 دينارا.

وكانت أعلنت السعودية في تموز الماضي عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج البلاد من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة.

 




 

 


 

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