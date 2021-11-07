إدارة الأزمات ينفذ تمريناً وهمياً الإثنين

الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غدٍ الاثنين الثامن من تشرين الثاني، فعاليات التمرين الوطني "درب الأمان" الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المملكة.

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ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء من هذا الأسبوع، محاكاة أحداث متنوعة في مناطق داخل العاصمة عمان وضواحيها ومحافظات اربد والكرك والعقبة، إضافة إلى وادي الموجب، والبترا.



ويتطلب التمرين تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات، اضافة إلى تواجد أمني واغلاقات وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء وتحريك آليات.

