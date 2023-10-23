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الإثنين، 23-10-2023 01:53 م

إرادة ملكية بتعيين مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الحالي.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، للرفاعي خبرة 30 عاماً في إدارة مؤسسات التعليم العالي، وتدرج في الإدارة من رئيس قسم الى عميد ونائب رئيس لمدة 8 سنوات في جامعتي الاميرة سمية للتكنولوجيا واليرموك ثم رئيس لجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا لمدة 8 سنوات.


ويعمل حاليا مستشارًا لسمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس هيئة المستشارين، وعضو فريق العمل الاستشاري الزمالي للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس التعليم العالي، وعضو مجلس التربية والتعليم.


وحصل الرفاعي عام 1993 على جائزة شومان لأفضل عالم عربي شاب في الرياضيات و الإحصاء والحاسوب، وجائزة أفضل مدرس في جامعة اونينيتونو الايطالية للتعلم عن بعد عام 2005.


وعمل رئيساً لمجلس ادارة محطة العلوم البحرية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التميز للمكتبات في الجامعات الاردنية، ورئيس تحرير المجلة الأردنية للرياضيات والاحصاء، ومثل للأردن في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأورومتوسطية (يونيمد)، وعضو مجلس إدارة برنامج فولبرايت الأميركي، والرئيس الفخري لجمعية الفيزياء الأردنية.


وساهم الرفاعي في الحصول على دعم خارجي للعديد من المشاريع المشتركة مع الإتحاد الأوروبي ، وله ما يزيد على 60 بحثًا معظمها منشور في مجلات عالمية متخصصة وشارك في تأليف 8 كتب في مجال تخصصه، وحاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ولاية كولورادو الأميركية عام 1989.


 




 

 


 

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