العواملة يحذر من ارتفاع أسعار الشقق في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق كمال العواملة من انحسار الاستثمار في قطاع الإسكان الأردني وارتفاع أسعار الشقق.

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وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع الفوائد وزيادة أقساط البنوك على المقترضين وعدم قدرة المواطنين على شراء الشقق تنذر بانحسار الاستثمار في القطاع وخاصة أن نحو 80-90% من الشقق التي تباع تكون عن طريق البنوك، لافتا أن الفائدة في الأردن عالية وتصل إلى أكثر من 10% مقارنة مع 3-6% في الولايات المتحدة والدول الأخرى.



وأضاف أن المؤشرات تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف لأنها لم تتوقف سابقا، موضحا أن المواطن أصبح يرى أنها قد تشكل عبئا إضافيا عليه وهو ما يجعله يعدل عن فكرة شراء منزل.



وتابع أن الأيدي العاملة المهددة والتي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع تتراوح بين 25-50 ألف، وهو ما يؤدي مستقبلا إلى خروج المستثمرين من القطاع وقلة المعروض مع ارتفاع الطلب الذي سيؤثر على ارتفاع أسعار الشقق.



وأشار العواملة إلى أنه في عام 2021 تم بيع 43 ألف شقة سكنية، وفي العام الماضي تم بيع نحو 38 ألف شقة، أما في عام 2023 فإن الأرقام تدلل على أن الرقم سيتراوح بين 25-35 ألف شقة وهو ما يعني أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع وهو ما يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.



ودعا الحكومة إلى تحفيز قطاع الاسكان والتسهيل على المواطنين بامتلاك الشقق من خلال تخفيف ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150م ومنع تداخل الجهات الترخيصية للقضاء على البيروقراطية وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص التي من شأنها تخفيض كلفة رأس المال والتقديم الإلكتروني وتطويره بجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرين في القطاع.



وشهدت مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 5% حيث انخفضت بيوعات الشقق في المملكة بنسبة 12%، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري الذي صدر مؤخرا.