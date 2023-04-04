إربد: أمسيات رمضانية منوعة تبدأ الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك ستقيم لجنة احتفالات المحافظة أمسيات رمضانية ابتداء من يوم الخميس المقبل، بالتعاون والتنسيق مع فاعليات رسمية وأهلية في المحافظة.

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وأشار العتوم إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة التاسعة مساء من أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الفضيل، مبينا أن الفعاليات تمثل ملتقى اجتماعيا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا لجميع أهالي المحافظة، بما تتضمنه من فقرات دينية وأدبية وترفيهية للأطفال.



ولفت إلى أن الفعاليات ستتضمن كذلك إقامة معرض إنتاجي لترويج وتسويق المنتجات الريفية والحرف والأشغال اليدوية للجمعيات والأسر، إضافة لمتابعة فعاليات الدوري الخماسي الرياضي لكرة القدم الذي يقام بإشراف وزارة الشباب إلى جانب مسابقات وجوائز ستقدم للحضور.



وبين أن برنامج الأسبوع الأول من الفعاليات سيشتمل على كرنفال للأطفال وقراءات قصصية ومسرح دمى وأناشيد دينية وحفل غناء وطني وألعاب شعبية ومسابقات ثقافية وعروض مسرحية وألعاب ومسابقات شعبية وعروض فلكورية وغيرها من الفعاليات المنوعة.