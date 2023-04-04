الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

بريطانيا: تغريم تيك توك حوالي 12 مليونا لانتهاك حقوق الأطفال

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

وزير الشباب يبحث ومنسقة الأمم المتحدة في الأردن التعاون المشترك

262 حالة طلاق في الاردن خلال اول اسبوع من رمضان

رسميا.. فنلندا عضوا في الناتو

فنلندا تستعد للانضمام إلى حلف الناتو رسميا اليوم الثلاثاء

السعودية تخصص أجود أنواع العود الفاخر لتطييب الحجر الأسود والكعبة- فيديو

الغذاء والدواء: فيروس متلازمة البقع البيضاء في الروبيان لا يشكل قلقاً على سلامة الغذاء

بيسكوف: وضع فنلندا يختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا

ليتوانيا تحظر شراء الروس لعقارات في البلاد

الثلاثاء، 04-04-2023 12:56 م

إربد: أمسيات رمضانية منوعة تبدأ الخميس المقبل

main_image6422fe602e211


الوكيل الإخباري- أعلن محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك ستقيم لجنة احتفالات المحافظة أمسيات رمضانية ابتداء من يوم الخميس المقبل، بالتعاون والتنسيق مع فاعليات رسمية وأهلية في المحافظة.

اضافة اعلان


وأشار العتوم إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة التاسعة مساء من أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الفضيل، مبينا أن الفعاليات تمثل ملتقى اجتماعيا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا لجميع أهالي المحافظة، بما تتضمنه من فقرات دينية وأدبية وترفيهية للأطفال.


ولفت إلى أن الفعاليات ستتضمن كذلك إقامة معرض إنتاجي لترويج وتسويق المنتجات الريفية والحرف والأشغال اليدوية للجمعيات والأسر، إضافة لمتابعة فعاليات الدوري الخماسي الرياضي لكرة القدم الذي يقام بإشراف وزارة الشباب إلى جانب مسابقات وجوائز ستقدم للحضور.


وبين أن برنامج الأسبوع الأول من الفعاليات سيشتمل على كرنفال للأطفال وقراءات قصصية ومسرح دمى وأناشيد دينية وحفل غناء وطني وألعاب شعبية ومسابقات ثقافية وعروض مسرحية وألعاب ومسابقات شعبية وعروض فلكورية وغيرها من الفعاليات المنوعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Fr2wapdWIAI7p7c

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

1680606353963

وزير الشباب يبحث ومنسقة الأمم المتحدة في الأردن التعاون المشترك

344528_61_1636456488

262 حالة طلاق في الاردن خلال اول اسبوع من رمضان

6c804be1054b3663d9b62db73dacd42b

ريادي يواجه تداعيات التغير المناخي بالزراعة الحضرية

5121-grilled-shrimp-with-spices (1)

الغذاء والدواء: فيروس متلازمة البقع البيضاء في الروبيان لا يشكل قلقاً على سلامة الغذاء

420233783655319521

وظائف شاغرة في أمانة عمّان - رابط التقديم

أخبار متعلقة
320239113547820022447

الجامعة الأردنية تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

b54c2693-f68e-4dc6-9513-c7c07e49b5b2

العجارمة: دوام المدارس في رمضان الساعة ٩ صباحاً

مدرسة

توضيح حول دوام المدارس في رمضان

1202330105953318539385

الأمانة: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

e5f0b50b-d165-4959-9e23-9decd2e7d94f

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

32022720923468763911

مصدر حكومي: إقامة فعاليات رمضانية خلال العام الحالي