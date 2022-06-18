إربد تتشح بالسواد بعد وفاة ثلاثة من أبنائها خلال يومين

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

اضافة اعلان

خيّم الحزن على محافظة إربد،عقب وفاة 3 من أبنائها خلال يومين من الاسبوع الماضي.



وعم الحزن عقب وفاة طفلة عمرها 6 سنوات إثر اصابتها بعيار ناري عن طريق

الخطأ اثناء قيام أحد أقربائها بتنظيف السلاح، وما لبثت أن فارقت الحياة يوم الخميس الماضي .



وبعد مرور ساعات على حادثة وفاة الطفلة، تعرض فتى في الصف التاسع الأساسي لحادث دهس في بلدة سحم الكفارات أودى بحياته.



ومساء يوم امس الجمعة توفي شاب في بلدة ملكا بعيار ناري والتحقيقات جارية.



وبكت إربد وتوشحت بالحزن على أبنائها الثلاثة الذين فارقوا الحياة بعمر الزهور وباتوا ذكرى لأفراد عائلاتهم الذين ودعوهم إلى الأبد.





