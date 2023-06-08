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الخميس، 08-06-2023 03:29 م

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

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الوكيل الإخباري - حصل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي على شهادة الايزو لمدة ثلاث سنوات من شركة (DNV) العالمية لإدارة نظام الجودة حسب إصدارها الجديد.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو اليوم الخميس ان المؤسسة المانحة لشهادة "ايزو" تقوم بمراجعة دورية للمواصفات وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك، موضحا أن الرعاية الطبية وفق نظام (الايزو) في المستشفى يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في تقديم أفضل الخدمات للمرضى.


وأكد الغزو أن نجاح المستشفى في تجديد أهليته بالحصول على هذه الشهادة يعكس رؤيته في ان يكون مؤسسة صحية رائدة في المملكة ومكانا مميزا لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ضمن معايير الجودة الوطنية والدولية.

وأضاف، إن المستشفى يتطلع لأن يكون المؤسسة الصحية الرائدة في الأردن والمكان المميز في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وخدمات التدريب ضمن معايير الجودة الوطنية والدولية.


واكد سعي المستشفى لتقديم رعاية صحية شاملة للمستفيدين وذويهم من خلال تطبيق معايير الجودة الوطنية والدولية المعتمدة على الممارسات الطبية الفضلى وإيجاد ثقافة التميز في الأداء، وللوصول إلى هذه الغايات تبنى المستشفى مجموعة برامج وشهادات اعتماد دولية ووطني

 




 

 


 

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