إربد: حملة نظافة بيئية لموقع فحل الأثري

الوكيل الاخباري- أطلق مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، اليوم الأحد، حملة نظافة بيئية في موقع طبقة فحل الأثري، ضمن مشروع العمل مقابل الأجر الذي تشرف عليه منظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الفني.

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وقال رئيس المجلس المهندس محمد الشمالي ، إن الحملة التي تستمر يومين تأتي ضمن حملات المحافظة على النظافة العامة، وإدامة جمالية المواقع الأثرية، والسياحية، والغابات، وأضرحة الصحابة التي تعد من المقاصد السياحية التي تجذب آلاف الزوار أسبوعيا.

وأشار إلى أن المجلس نفذ خلال الأيام الماضية حملات نظافة بيئية استهدفت منطقة معبر وادي الأردن، وطريق الأغوار الدولي، وضريح الصحابي معاذ بن جبل في الشونة الشمالية.



ودعا الشمالي زوار المناطق السياحية والأثرية والغابات إلى إدامة النظافة العامة، وعدم ترك مخلفات النفايات باعتبارها مسؤولية مجتمعية تشاركية.