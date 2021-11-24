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الأربعاء، 24-11-2021 06:46 م

تعميم على المدارس الحكومية والخاصة بعد ارتفاع اصابات كورونا - وثيقة

التعليم الخاص (2)


الوكيل الاخباري - وجه محافظ عجلون د. خالد سعود الجبور، مدراء المدارس الحكومية والخاصة، اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن صحة وسلامة المعلمين والطلبة، من خلال تحقيق التباعد الجسدي وعدم إدخال اي طالب الى الغرف الصفية ما لم يلتزم بإحضار المعقمات والكمامة ومياه الشرب من المنزل.
 
وطالب الجبور وفق التعميم من مدراء المدارس، حث المعلمين والطلبة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حسب البروتوكولات الصحية المتبعة وتوصيات اللجان المختصة ووزارة الصحة.

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