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السبت، 27-11-2021 01:17 م

إدارة الأزمات تدعو طلبة المدارس لتلقي لقاح كورونا

إدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الطلبة، من عمر 12_18 إلى تلقي لقاح كورونا من أجل حماية أنفسهم .

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وأضاف اليوم السبت في منشور له " الطلبة الأعزاء، من عمر 12_18 مطعومكم اختياري، لكن من أجل حماية نفسك وأسرتك ومجتمعك من خطر الإصابة بادروا لأخذ اللقاح دون تردد".

 


 




 

 


 

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