إدارة الأزمات تدعو طلبة المدارس لتلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الطلبة، من عمر 12_18 إلى تلقي لقاح كورونا من أجل حماية أنفسهم .
وأضاف اليوم السبت في منشور له " الطلبة الأعزاء، من عمر 12_18 مطعومكم اختياري، لكن من أجل حماية نفسك وأسرتك ومجتمعك من خطر الإصابة بادروا لأخذ اللقاح دون تردد".
الطلبة الأعزاء، من عمر 12_18 مطعومكم اختياري، لكن من أجل حماية نفسك وأسرتك ومجتمعك من خطر الإصابة بادروا لأخذ اللقاح دون تردد pic.twitter.com/a63K09s3Cn— المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (NCSCM) (@NCSCMJordan) November 27, 2021