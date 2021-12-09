الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

قرداحي يعرض على هذه القناة التلفزيونية توظيفه

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

وزارة التربية : لا يوجد مدارس متحولة للتعليم عن بعد

ندوة بعنوان دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام

الخميس، 09-12-2021 09:43 م

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

122021418740242388984


الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الخميس، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع محطات المعرفة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة في تصريح صحفي، إن هذه الدورات تشتمل على دورة الإعداد لسوق العمل، والتي تعقد أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 10 إلى 12 ظهراً، بواقع 12 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية تناسب الجميع، ودورة تدريبية بعنوان " مهارات التفكير الإبداعي"، ستعقد أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 1:00- 3:00 عصراً ، بواقع 20 ساعة تدريبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202128204050936706413

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

122021820303843874931

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

1020208125038486155359

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

وزارة الصحة 2

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

122021817217626634224

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

أخبار متعلقة
1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

11202125163522235587743

الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية تلقي مطعوم فيروس كورونا

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

1120217182245970472904

مؤتة: ورشة توعوية في مجال السلامة الإحيائية في الأردن

9

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تزور الأردن الأسبوع المقبل

w

الرئيس التونسي يشيد بالأمن والأمان في الأردن