إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الخميس، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع محطات المعرفة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة في تصريح صحفي، إن هذه الدورات تشتمل على دورة الإعداد لسوق العمل، والتي تعقد أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 10 إلى 12 ظهراً، بواقع 12 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية تناسب الجميع، ودورة تدريبية بعنوان " مهارات التفكير الإبداعي"، ستعقد أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 1:00- 3:00 عصراً ، بواقع 20 ساعة تدريبية.

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