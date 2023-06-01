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الخميس، 01-06-2023 10:17 م

إربد: عشرات الآلاف يحتفلون بزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - احتشد الآف المواطنين من ألوية محافظة إربد في مدينة الحسن احتفالا بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وفي مشهد فرح عابق بالفخر والاعتزاز بزفاف سمو ولي العهد عبرت حشود المواطنين عن فرحها الغامر بهذه المناسبة الغالية بعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الوطنية التي كانت تذاع عبر مكبرات الصوت على المسرح الرئيس الذي احتضن الحفل.

وتمازجت فصول الفرح والسعادة بين الجماهير المحتشدة التي غطت جنبات مدينة الحسن في مشهد غير مسبوق بالأهازيج التي تعالت مع زغاريد النساء ودبكات الشباب والشابات والكل يلوح بعلم الوطن وبصور جلالة الملك وجلالة الملكة وشعار حفل زفاف سمو ولي العهد.

وحلقت طائرات الدرونز فوق سماء مدينة الحسن ومدينة إربد ناثرة الفرح والسعادة في قلوب الجماهير، وهي تشكل علم الأردن وتحيي الجموع المحتشدة باستعراضات جوية نالت التصفيق الحار من الجمهور.

وتابع الفنان يحيى صويص فقرات برنامج الاحتفال بوصلة غنائية وطنية وفلكلورية من التراث الأردني ألهبت حماس الجمهور الذي تفاعل معها بحرارة.

وطغت المشاعر العفوية في التعبير عن الفرح والاعتزاز من قبل الحضور الحاشد الذين تقدمهم محافظ إربد رضوان العتوم وعدد من نواب المحافظة والحكام الإداريين وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وعدد من المسؤولين في المحافظة.

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