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الخميس، 16-06-2022 01:43 م

إربد: ندوة ثقافية بعنوان الأردن تاريخ وحضارة

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الوكيل الاخباري- نظمت جمعية الصريح للفكر والثقافة في مركز إربد الثقافي، مساء أمس، ندوة بعنوان الأردن تاريخ وحضارة، تحدث فيها أستاذ التاريخ في جامعة اليرموك الدكتور عمر العمري، وذلك بمناسبة الاحتفالات بإربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022.

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وتحدث العمري، خلال الندوة التي أدارها الدكتور يوسف عيادات، عن محطات هامة في تاريخ الأردن، مشيرا إلى أن موقع الأردن ومناخه المعتدل يعدان من أهم عوامل الجذب لقيام الحضارات المختلفة على أرضه مثل الحضارة المؤابية والأنباط وحضارة المماليك.


وبين أن الأردن احتل مكانة وموقعا متوسطا في قارة آسيا، وكان ممرا هاما لجميع الحضارات عبر الزمن، إضافة إلى أهمية الأردن في التاريخ الإسلامي والفتح العربي الإسلامي وحدوث معركة اليرموك على أرضه.


كما تطرق العمري للحديث عن أهمية الأردن في العصر الأموي، حيث كان ممرا للحج الشامي، وتم بناء وتشييد العديد من القصور الأموية ومعامل صك العملة فيه، إضافة إلى أهمية موقعه في أيام الدولة العباسية والمماليك، حيث كان طريقا للحج ما أكسبه حركة تجارية نشطة آنذاك.


كما تم الحديث عن الثورة العربية الكبرى عام 1916، وتأسيس إمارة شرق الأردن، وعقد مؤتمر القاهرة وتشكيل أول حكومة أردنية وبناء الإدارة الحديثة، وتأسيس الجيش الأردني وسن قانون العشائر الأردنية والقوانين التي تنظم شؤون الدولة، تلاها ظهور الدستور والبرلمان وإجراء الانتخابات عام 1929 ونيل الاستقلال عام 1946 وتعريب الجيش واهتمام الملوك الهاشميين بالتنمية والصحة والتعليم وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات.


وفي نهاية الندوة التي حضرها حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين، دار حديث مفصل عن أهمية ومكانة الأردن التاريخية والحالية عبر العصور.

 




 

 


 

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