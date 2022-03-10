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الخميس، 10-03-2022 08:56 م

محاضرة حول دمج المراكز الإيوائية بالكرك

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات الطيبة في الكرك اليوم الخميس وعبر تطبيق زووم ورشة تثقيفية بعنوان (دمج المراكز الإيوائية) بمشاركة 15 عضواً.

وأوضحت المحاضرة سندس البطوش مفهوم التربية الخاصة ومفهوم الدمج وآلية تحويل المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز نهارية وتوضيح حقوق الاحتياجات الخاصة وكيفية تكييف البيئة المحيطة وإخضاعها لتلبية احتياجاتهم وكيفية دمجهم في المجتمع وأنواعه.

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