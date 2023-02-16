إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

الوكيل الإخباري - أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، مزودة بدعم لوجستي إلى المستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/ 1.

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وأقلعت الطائرة اليوم من مطار ماركا العسكري، يرافقها المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير والوفد المرافق له، لتفقد المستشفى الميداني الأردني والاطلاع على واقع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من قبل كوادر المستشفى للتخفيف عن المصابين في حادثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في تركيا، يعمل على مدار الساعة بتوجيهات ملكية سامية، ضمن سلسلة من المستشفيات العسكرية الميدانية في عدد من دول العالم.







