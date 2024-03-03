8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث، على طرق خارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها 8 إصابات.وبيّن الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ونتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى جرش الحكومي.وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، ونتج عنه 3 إصابات، تم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الغور الصافي.وأشار الحراحشة إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، وقع على طريق المفرق - إربد، ونتج عنه 4 إصابات، تم نقلها إلى المفرق الحكومي.وقال إنه تم تعليل أسباب الحوادث، بارتكاب مخالفات عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.وأكد الحراحشة أن جميع طرق المملكة سالكة، ولا يوجد أي عوائق، مع تساقط الأمطار على مختلف أرجاء المملكة منذ مساء أمس.