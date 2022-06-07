إشهار كتاب جدار الأمل للكاتبة نجاة عساف بالمكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري - أشهرت الكاتبة نجاة عساف مساء أمس الاثنين في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، كتابها "جدار الامل".

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وقدم الكاتب محمد مشة، قراءة نقدية للمحتوى، فيما أضاء الروائي احمد الصمادي على مضمون الكتاب في الحفل الذي أدارته الكاتبة سهى الاعرج.



وقال مشة بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الكاتبة سعت لتطوير أدواتها الإبداعية والنقدية شكلاّ ومضموناً، فسعت الى الإبداع فهي صاحبة خبرة كبيرة في عالم الكتابة.



وأضاف، "تعرج عساف في مواضيعها الى غزة ونضالات أهلها وتضحياتهم تجاه الفقر والجوع والحصار، فكتابها منجز ثقافي في الشكل والبناء الفني".

من جهته، اكد الصمادي ان الكتاب عبارة عن تجربة إنسانية وطنية ضاربة في عمق الأرض، امتاز بالشفافية والوضوح مع الذات وصدق الكلمات بلغة جديدة وسلسة بقلم كاتبة اعتادت ان تعيش الوطن مع محابر الصباح ونسيج القلم وهموم الأسرى.



وفي نهاية الحفل، قرأت الكاتبة عدة نصوص من كتابها، منها: "وصيتي، غزة هاشم، مملكة الصباح، فواصل مبعثرة، ذكريات الأمس، وحنين".