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الأحد، 21-01-2024 11:20 ص

إشهار كتاب "طوفان الأقصى" في اتحاد الكتاب

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الوكيل الإخباري- أشهرت الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء أمس السبت، في مقر الاتحاد بالشميساني، كتاب "طوفان الأقصى" الذي يضم مختارات شعرية وأدبية ومقالات، يتضامن كتابها من أعضاء الاتحاد، مع الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية وتهجير من قبل الجيش الاسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وقالت راعية الحفل الشريفة بدور بنت عبد الإله آل ربيعان، ان المجتمع الأردني بجميع مكوناته يقف مع الاشقاء الفلسطينيين، يتضامنون معهم ويشعرون بمعاناتهم، ويسيرون في ظل الموقف الأردني الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، نصرة للشعب الفلسطيني وحقه بالعيش بأمن وسلام على أرضه.

 

وبين رئيس الاتحاد عليان العدوان، أن كتاب "طوفان الأقصى"، يضم في 154 صفحة، ما جادت به قريحة 62 كاتباً وأديباً، عبروا عن همهم وحبهم وتضامنهم مع أهل فلسطين، وقال إن خطوة الاتحاد في مناصرة الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، تأتي من باب تأكيد دور المثقف الأردني في تسليط الضوء على ما يحدث في فلسطين المحتلة.

 

وقدم الناقد عبد الباسط الكيالي في حفل الاشهار الذي أداره القس سامر عازار، قراءة انطباعية في أعمال الكتاب التي توزعت بين الشعر العامودي والنصوص الشعرية والمقالات الأدبية، كما قدم رؤيته عن المقاومة الفلسطينية ودورها في الدفاع عن أرض فلسطين، كما تحدث صاحب دار يافا للنشر والتوزيع، الجهة التي طبعت ووزعت كتاب "طوفان الأقصى"، الناشر وائل عبد ربه، عن دور الناشرين في تفعيل فكرة أدب المقاومة ونشره على صعيد واسع.

 

وتضمن حفل الاشهار، قراءات شعرية وأدبية للشاعرين راكان المساعيد وحكمت العزة، وتكريم المشاركين في الكتاب من قبل راعية الحفل ورئيس الاتحاد

 




 

 


 

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