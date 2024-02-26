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إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

الإثنين، 26-02-2024 09:15 ص

إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرّض سائق مركبة لإصابات مختلفة، فجر اليوم، إثر حادث صدم بجسم ثابت (سياج حديدي) وقع على شارع الاستقلال في عمّان صعوداً بالقرب من مسجد أبو بكر. 

وقالت إدارة السير المركزية لـ " الوكيل الإخباري" إن صدم المركبة بالسياج أدى إلى انقلابها، موضحة أنه نتج عن الحادث إصابة السائق وحالته العامة متوسطة، وأضرار مادية بالمركبة وأضرار بالممتلكات العامة سياج حديدي.

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وأشارت الإدارة إلى أنه تم تعليل سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.

 




 

 


 

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