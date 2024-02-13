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الثلاثاء، 13-02-2024 08:10 ص

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

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الوكيل الإخباري - قال الملازم1 محمد الدروبي، من إدارة السير المركزية، إن بعض الطرق في العاصمة عمّان شهدت صباح اليوم نشاطاً مرورياً كبيراً.

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وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن طرق "المطار باتجاه جسر الأمير حسين لغاية الملتقى،  وشارع الملك عبدالله الثاني باتجاه خلدا، وشارع الاستقلال حتى بعد جسر القصور" كلها تشهد نشاطاً مرورياً، لكن دون أي عوائق أو توقف. 

وبيّن أنه تم التعامل مع بعض التعطلات صباح اليوم، لكن دون أن تؤثر على حركة السير.


ودعا الدروبي السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، والمسير ضمن المسرب المُخصص، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال، وارتداء حزام الأمان. 

 




 

 


 

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