السير تكشف سبب الازدحام على شارع الاستقلال ونفق الملتقى صباح اليوم

الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع بعض التعطلات لمركبات، بالتزامن مع ذروة حركة السير الصباحية، ومع بدء تساقط الأمطار في عمّان.

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وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع تعطّل مركبة شحن على شارع الاستقلال ما سبب ازدحام مروري، كما تم التعامل مع مركبة مُعطلة على نفق الملتقى، ما سبب بعض الأثر المروري، والعمل جارٍ على رفع العوائق.



ودعا الهزايمة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، وعدم الانشغال بالهاتف النقال خلال القيادة، خاصة مع تساقط الأمطار والتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.