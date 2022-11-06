إصدار الدفعة الثالثة من مكرمة أبناء المعلمين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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أكدت وزارة التربية والتعليم الطلبة صدور دفعة ثالثة اليوم الأحد من مكرمة أبناء المعلمين وفق الحدود الدنيا للمحافظات.وقالت الوزارة لـ "الوكيل الاخباري" إن الحدود الدُّنيا الجديدة لمعدَّلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين ؛ وذلك للدفعة الثالثة في العاصمة عمان 88.25، إربد 88.05، البلقاء 86.75، الزرقاء 88.3، الطفيلة 83.8 العقبة 87.1، الكرك 84.95، المفرق 81.25 ، جرش 85.25، عجلون 84.75، مأدبا 85.65، معان 85.00 وخارج الأردن 96.40 .وكانت قد أعلنت عن دفعتين للطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين في وقت سابق.ونوهت إلى أن آخر موعد لاستكمال إجراءات الايفاد حسب الأصول في موعد أقصاه21/11/2022.