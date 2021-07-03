إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية

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أطلقت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم السبت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) ضمن احتفالها بيوم التعاون الدولي الذي أقامته تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.واعلن مندوب رئيس الوزراء وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية، عن إطلاق الاستراتيجية، مشيدا بجهود جميع شركاء التنمية، وخاصة منظمة العمل الدولية (مشروع آفاق)، والحكومة الهولندية، لدورهما في الاعداد وتوفير الدعم المالي. وقال الحنيفات في كلمته للاحتفال، إن مسيرة العمل التعاوني والحركة التعاونية الأردنية على مدى سبعة عقودٍ اتسمت بالعزيمة والاصرار على المضي قدماً نحو آفاق أوسع وفضاءاتٍ أرحبٍ عاماً تلو عامٍ، لما حظيت به من اهتمام ملكي من لدن القيادة الهاشمية التي رأت في الجمعيات التعاونية وانتشارها في المجتمعات المحلية أداةً فاعلةً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة، وحفظ كرامة الإنسان.وأكد أن الحاجة والضرورة، للنهوض بالحركة التعاونية لأهميتها في المساهمة بتنمية المجتمعات المحلية اقتضت الى التفات الحكومة للقطاع التعاوني الأردني، والعمل على تطوير الأدوات والوسائل الكفيلة بإحداث التغيير المنشود نحو حركة تعاونية أوسع انتشاراً وأكثر تأثيراً في المجتمع. وبين أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة استشارية تكون رديفاً لمجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية؛ ستقوم بتزويد مجلس الإدارة بالأفكار والتصورات التي تخدم العمل التعاوني؛ استنادا للمعطيات وللتحليل القائم على المنهجية العلمية.وأكد الحنيفات أن المؤسسة بالتعاون مع المنظمة أعدت الاستراتيجية مع وضع خطةٍ تنفيذيةٍ لها تسهم في ترجمة الأفكار المطروحة والمقترحات المعتمدة إلى واقعٍ ملموسٍ، وعلى أن تشكل خارطة طريقٍ للحركة التعاونية، ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني عبر إقامة مشاريع خاصةٍ بالتعاونيات خدمةً لأعضائها وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.ودعا الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى دعم تنفيذ ما ورد من برامج وأنشطة في الاستراتيجية لوضع مسار العمل التعاوني على السكة الصحيحة؛ للانطلاق نحو مزيدٍ من النجاحات في هذا المجال.وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي إن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يجيء ضمن سلسلة احتفالات العالم بيوم التعاون الدولي للعام 2021، تحت شعار “معاً لإعادة البناء بشكل أفضل”.