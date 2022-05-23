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الإثنين، 23-05-2022 01:06 م

المبادرات التطوعية تنظم ورشة التدخلات التنموية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية المبادرات التطوعية في وزارة الشباب، بالتعاون مع برنامج "هندرة للتدريب والتطوير" ورشة تدريبية بعنوان "التدخلات التنموية"، بمشاركة 40 شابا وشابة من جميع محافظات المملكة.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، تطرقت الورشة التدريبية التي عقدت عن بعد، الى مجموعة من المحاور منها: كتابة المقترحات، والدراسات الاستراتيجية للمشاريع التنموية، والحاجة المجتمعية للمشاريع، والقابلية المجتمعية للمشاريع، بالإضافة الى ادارة المشاريع التنموية، وطُرق عمل تدخلات تنموية على المشاريع، وشجرة المشكلات والحلول، وقائمة المخاطر وادارتها.


وبحسب البيان، تهدف الورشة إلى عدم الوقوع بالأخطاء الشائعة لكتابة مقترحات المشاريع، والخروج بأفكار ريادية لمشاريع تخدم الشباب ومجتمعاتهم، وتغيير طرق التفكير التقليدية اتجاه المشاريع، إضافة الى تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب تجاه مجتمعاتهم عن طريق خلق مشاريع ريادية تخدم مصالحهم.


يشار إلى ان برنامج "هندرة" يعمل على تمكين الافراد والمجتمعات من خلال التدريب والتطوير.

 




 

 


 

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