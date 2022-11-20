الوطني لحقوق الإنسان يدعو لحماية الأطفال من التسرب المدرسي

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى العمل بشكل حثيث على تنفيذ بنود الحماية التي تضمنها قانون حقوق الطفل، خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي للأطفال وحمايتهم من التسرب المدرسي ووضع الاليات الكفيلة بتطبيق نصوص القانون.

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وتاليا النص الكامل للبيان:

يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل على أن الطفولة حظيت بحماية دستورية بموجب المادة السادسة من الدستور الأردني؛ والتي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ومن ثم بالتأكيد على وجوب أن يحمي القانون الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.



وعلى صعيد المعايير الدولية لحقوق الانسان فقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل حماية متكاملة وشاملة لحقوق الطفل، حيث صادق الأردن على هذه الاتفاقية وصدرت بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006 عن مجلس الأمة الأردني ايفاء بالتزامات الأردن الدولية.



ويأتي الاحتفال بيوم الطفل العالمي لهذا العام وقد خطى الأردن خطوة رائدة ونوعية تتمثل في إقرار قانون حقوق الطفل، وبهذا الصدد فإن المركز يدعو إلى العمل وبشكل حثيث على تنفيذ بنود الحماية التي تضمنها القانون خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي للأطفال وحمايتهم من التسرب المدرسي ووضع الاليات الكفيلة بتطبيق نصوص القانون والتوسع في انشاء الحدائق وأماكن اللعب الآمن للأطفال، والسعي نحو حماية الأطفال من اشكال الإساءة كافة من خلال تفعيل اطر الملاحقة والرقابة، خاصة ما يتعلق بعمالة الأطفال والتي تشهد تزايدا مقلقًا على الصعيد الوطني.



كما يؤكد المركز بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي على ضرورة إيلاء الأطفال المعاقين الاهتمام والرعاية اللازمة، خاصة ما يتعلق بالتوسع في ادماجهم في العملية التعليمية وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والترفيهية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم للتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية على قدم المساواة.