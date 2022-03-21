الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

أسعار الذهب محليا

الإثنين، 21-03-2022 12:02 م

إطلاق مبادرات بيئية في الشوبك

قلعة-الشوبك-1024x683


الوكيل الإخباري - تنفذ مؤسسة إعمار الشوبك عددا من المبادرات البيئية في مناطق اللواء، بهدف رفع الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية، ودعم المواقع البيئية، وتهيئتها للزوار والسياح وأبناء المجتمع المحلي وطلبة المدارس.

اضافة اعلان


وقال رئيس المؤسسة عبد الرحمن الطورة، اليوم الاثنين، إنه ومن خلال متطوعين من فئة الشباب يعملوا حاليا على تنفيذ مبادرة بيئية لتطوير مراكز التنزه في الشوبك، عن طريق تهيئتها وإعدادها وتوفير مقاعد للزوار، وتوفير أكياس نفايات، وتعليق لوحات إرشادية، بهدف تعميق الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال المحافظة على البيئة الطبيعية بالمواقع التي يتردد إليها الزوار، والحفاظ على نظافتها وجماليتها.


وأضاف أن المؤسسة أطلقت مبادرة بيئية بالتشارك مع مديرية تربية لواء الشوبك؛ تهدف إلى توفير مساحات بيئية آمنة في المدارس، ورفع مستوى الخدمات المتاحة ضمن بيئة مدرسية تلائم حاجات الطلبة، مبينا أنه تم اختيار ثلاث مدارس في الشوبك لتنفيذ المبادرة في المرحلة الأولى، وتدريب 10 طلاب من كل مدرسة للتعامل مع القضايا البيئية التي تعزز الواقع التعليمي في تلك المدارس.


وبين أن المؤسسة اختارت ومن خلال برامج التدريب المتنوعة، الطلبة المهتمين بالشأن البيئي، وعملت على تنمية قدراتهم في هذا المجال، ليكونوا أنموذجا يحتذى لباقي الطلبة، كما تم توفير بعض المستلزمات المتعلقة بالمحافظة على النظافة في البيئة المدرسية.


وأشار الطورة إلى أن المؤسسة تضم عددا من الشباب المتطوعين المؤهلين لتنفيذ مختلف المبادرات المجتمعية في لواء الشوبك، إذ تم تدريب الشباب المتطوعين وبناء قدراتهم ليكونوا عناصر قيادية فاعلة في الأنشطة المجتمعية المتنوعة، مضيفا أن المؤسسة تقيم شراكات مع جامعة الحسين بن طلال ومديريات الزراعة والتربية والبلدية لتنفيذ مبادراتها.


وقال إن المؤسسة انتهت قبل أيام من إعداد دراسة علمية مسحية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشوبك ومن خلال متطوعين ذوي خبرة وبالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، إذ تم استهداف نحو الف أسرة خلال هذه المسوحات الميدانية، لافتا إلى أن تلك الدراسة توصلت إلى نتائج عديدة تؤشر إلى نقاط القوة والضعف لدى المجتمعات المحلية، بما يمكن من تحديد الأولويات والاحتياجات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
476a8b67-cac0-4c33-bd80-3e8acb4cffa7

ورشة عمل لمرتبات القضاء العسكري حول الضمانات القانونية للأحداث

0L5A0990

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

2020_4_9_16_44_16_489

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

عطلة

مطالبة بشمول القطاع الخاص في عطلة الثلاثاء

123492934759391df4689f2610885077

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

326014_48_1624857624

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

أخبار متعلقة
IMG_4307

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

62234cb6a8a5b

وزير الشباب: نعول على مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة

1645710292195

مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين التقنية والبنك الأوروبي

00595bd04ce36313a6e1eae375d21249

المؤسسة التعاونية: التعاونيات حل لمشكلتي الفقر والبطالة

xcxzcxczxc (3)

تعرّف على فريق الإنقاذ الأردني الدولي - فيديو

سسسس

امطار وسيول جارفة في البترا