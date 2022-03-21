إطلاق مبادرات بيئية في الشوبك

الوكيل الإخباري - تنفذ مؤسسة إعمار الشوبك عددا من المبادرات البيئية في مناطق اللواء، بهدف رفع الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية، ودعم المواقع البيئية، وتهيئتها للزوار والسياح وأبناء المجتمع المحلي وطلبة المدارس.

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وقال رئيس المؤسسة عبد الرحمن الطورة، اليوم الاثنين، إنه ومن خلال متطوعين من فئة الشباب يعملوا حاليا على تنفيذ مبادرة بيئية لتطوير مراكز التنزه في الشوبك، عن طريق تهيئتها وإعدادها وتوفير مقاعد للزوار، وتوفير أكياس نفايات، وتعليق لوحات إرشادية، بهدف تعميق الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال المحافظة على البيئة الطبيعية بالمواقع التي يتردد إليها الزوار، والحفاظ على نظافتها وجماليتها.



وأضاف أن المؤسسة أطلقت مبادرة بيئية بالتشارك مع مديرية تربية لواء الشوبك؛ تهدف إلى توفير مساحات بيئية آمنة في المدارس، ورفع مستوى الخدمات المتاحة ضمن بيئة مدرسية تلائم حاجات الطلبة، مبينا أنه تم اختيار ثلاث مدارس في الشوبك لتنفيذ المبادرة في المرحلة الأولى، وتدريب 10 طلاب من كل مدرسة للتعامل مع القضايا البيئية التي تعزز الواقع التعليمي في تلك المدارس.



وبين أن المؤسسة اختارت ومن خلال برامج التدريب المتنوعة، الطلبة المهتمين بالشأن البيئي، وعملت على تنمية قدراتهم في هذا المجال، ليكونوا أنموذجا يحتذى لباقي الطلبة، كما تم توفير بعض المستلزمات المتعلقة بالمحافظة على النظافة في البيئة المدرسية.



وأشار الطورة إلى أن المؤسسة تضم عددا من الشباب المتطوعين المؤهلين لتنفيذ مختلف المبادرات المجتمعية في لواء الشوبك، إذ تم تدريب الشباب المتطوعين وبناء قدراتهم ليكونوا عناصر قيادية فاعلة في الأنشطة المجتمعية المتنوعة، مضيفا أن المؤسسة تقيم شراكات مع جامعة الحسين بن طلال ومديريات الزراعة والتربية والبلدية لتنفيذ مبادراتها.



وقال إن المؤسسة انتهت قبل أيام من إعداد دراسة علمية مسحية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشوبك ومن خلال متطوعين ذوي خبرة وبالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، إذ تم استهداف نحو الف أسرة خلال هذه المسوحات الميدانية، لافتا إلى أن تلك الدراسة توصلت إلى نتائج عديدة تؤشر إلى نقاط القوة والضعف لدى المجتمعات المحلية، بما يمكن من تحديد الأولويات والاحتياجات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.