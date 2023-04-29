عجلون : ورشة عن حماية المرأة من العنف الاقتصادي

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية نساء من أجل العطاء الخيري، اليوم السبت، في قاعة محطة معرفة راجب ورشة عمل عن حماية المرأة من العنف الاقتصادي في القوانين الأردنية، بمشاركة عدد من المزارعات في المحافظة، بالتعاون مع جمعية النساء العربيات.



وقالت رئيسة الجمعية، موزة فريحات، إن الورشة التدريبية تأتي ضمن مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي ضمن برنامج "القوة النسوية في العمل من أجل الحقوق الاقتصادية للمرأة" المدعوم من وزارة الخارجية الهولندية.

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