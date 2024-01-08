بدء فعاليات دورة أساليب التحقيق الخاص بالشرطة السياحية

الوكيل الإخباري -

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افتتحت في مدينة البترا، اليوم الاثنين، فعاليات دورة أساليب التحقيق الخاص بالشرطة السياحية، التي تسعى لتعزيز مهارات المشاركين من ضباط وأفراد ومرتبات شرطة نسائية في التعامل مع السياح القادمين من شتى أنحاء العالم.وبدأت الدورة فعالياتها في مسرح مركز زوار البترا، بحضور رئيس قسم الشرطة السياحية في البترا المقدم طلال الرشايدة ونائب رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور اسماعيل ابو عامود.وأكد الدكتور أبو عامود خلال لقائه بالمشاركين، أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وعن مكانة البترا التي تعد أحد أهم مدن السياحة العالمية، والمقصد الأول للزوار القادمين إلى المملكة.وشدد على الدور الكبير الذي تقوم به مرتبات إدارة الشرطة السياحية في التعامل مع السياح، ونقل الصورة الحضارية عن الأردن منذ لحظة دخول السياح وحتى المغادرة.