إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي ولجنة الملكية الفكرية في اليرموك - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر مجلس جامعة اليرموك، برئاسة الدكتور إسلام مسّاد- رئيس الجامعة، الموافقة في جلسته التي عُقدت مؤخرًا، على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو التالي:

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أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا

أ.د. إدريس فالح المومني/ كلية العلوم/ عضوًا

أ.د. نضال كمال الشريفين/ كلية العلوم التربوية/عضوًا

أ.د. قاسم أحمد الردايدة/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضوًا

أ.د. أمجد صبحي الفاهوم/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا

أ.د. ميرفت مصباح الصوص/ كلية الصيدلة/ عضوًا

أ.د. ديمة أحمد درادكة/ كلية الأعمال/ عضوًا

منار محمود ملكاوي/ رئيس قسم البحث العلمي- عمادة البحث العملي والدراسات العليا/ أمينًا للسر



وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إعادة تشكيل لجنة الملكية الفكرية في الجامعة على النحو التالي:



أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا

أ.د. عبد المنعم محمد رواشدة/ رئيس قسم نقل التكنولوجيا – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ أمينًا للسر

أ.د. بهاء الدين محمد الطراد/ كلية العلوم/ عضوًا

د. زيد محمد تيسير البطاينة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا

د. غيناء إسماعيل أبو ذياب/ كلية الصيدلة/ عضوًا

د. خالد خريسات/ مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة/ عضوًا

د. سائد الشوبكي/ مديرية حماية الملكية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ عضوًا