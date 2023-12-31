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الأحد، 31-12-2023 06:18 م

وظائف شاغرة في جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - تعلن جامعة اليرموك عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس عدد(2) من حملة درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال تخصص (إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية) للعمل برتبة أستاذ مساعد في كلية الأعمال/ قسم إدارة الاعمال .

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تقدم الطلبات على موقع جامعة اليرموك الكترونياً فقط، وترفق جميع الأوراق المطلوبة تالياً على شكل ملف مضغوط وهي: الشهادات العلمية وكشوف العلامات، كشف علامات الثانوية العامة،ومعادلة المؤهلات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن ينطبق عليه شروط المعادلة، وشهادات الخبرة ان وجدت، صورة عن بطاقة الأحوال المدنية صورة شخصية حديثة ملونة، سيرة ذاتية تفصيلية حديثة، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم السبت الموافق30/ 12 / 2023.وانه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط والوثائق المطلوبة.

 

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