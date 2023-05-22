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الإثنين، 22-05-2023 05:43 م

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إعادة حركة السير القادم من "طبربور باتجاه الزرقاء" إلى جسر الشهيد المنشأ حديثا، غدا الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنها انتهت من تنفيذ جسر الشهيد ضمن أعمال تقاطع عين غزال التابع إلى الحزمة الثانية لمشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

وأشارت إلى أنه سيجري إعادة الحركة الى جسر الشهيد لاستكمال الأعمال في جزئية جديدة من المشروع.

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