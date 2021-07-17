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السبت، 17-07-2021 06:07 م

إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة لقاحات كورونا

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة لقاحات كورونا.اضافة اعلان


وبحسب الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا الصادر السبت، ارتفع إجمالي عدد الجرعات التي قُدمت للأفراد في الأردن منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم إلى 4,574,361 مليون جرعة.

وفي وقت سابق قال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين ، ان استمرار فتح القطاعات بالمملكة يعتمد على سرعة استجابة المواطنين لتلقي المطاعيم .
 
واشار الوزير في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الهدف هو الوصول للاعداد المنشودة لمتلقي المطعوم بالاردن، ٢،٥ مليون في ٧/١ ، ٤،٥ مليون في ٩/١ .

 




 

 


 

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