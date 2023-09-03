إعلان أسماء الفائزين بجائزة سحم الأدبية للإبداع الشبابي

الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة المشكلة لتحكيم "جائزة سحم الأدبية للإبداع الشبابي" في دورتها الثالثة، اليوم الأحد، أسماء جميع الفائزين في مسابقات حقلي القصة القصيرة جدًا والشعر الموزون.

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وفاز بحقل الشعر الموزون بالمرتبة الأولى: هدى محمد علي مخاترة، وعنوان القصيدة: "رف الفؤاد"، وبالمرتبة الثانية: مالك أيمن أحمد العمري، وعنوان القصيدة: "عروس الشمال"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: محمد تركي فرحان العجارمة، عن قصيدة "جغرافيا الأخضر"، ومحمد نور هشام الغرايبة، عن قصيدة "آخر ما تمنى السندباد".



أما حقل القصة القصيرة ففاز بالمرتبة الأولى مناصفة: محمد قاسم ضيف الله العودات، وعنوان القصة: "تأبين"، وهبة خالد يوسف الطوالبة، وعنوان القصة: "فرح"، وبالمرتبة الثانية مناصفة: فداء إسماعيل حسن العايدي، وعنوان القصة "رشا اللداوي"، ومنى جميل محمود طوالبة، وعنوان القصة: "ملامح"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: ريان هادي فخري خزاعلة، وعنوان القصة: "عن الحب والحرب"، وبراء محمود عبد القادر، وعنوان القصة: "وداع".



يشار إلى أن موعد الحفل الختامي وتسليم الجوائز سيحدد من قبل اللجنة التنظيمية لاحقا.