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الهيئة المستقلة للانتخاب تلتقي مع الأحزاب السياسية

الإثنين، 29-04-2024 03:21 م

الهيئة المستقلة للانتخاب تلتقي مع الأحزاب السياسية

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الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب، على مدى يومين، لقاءً توضيحيًّا بمقرها بحضور أمناء عامِّين وممثلي للأحزاب السياسية، وذلك يومَي الأحد والاثنين، لمناقشة التعليمات التنفيذية الجديدة المنشورة مؤخرًا في الجريدة الرسمية.

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تناول اللقاء تفاصيل تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها إلى جانب التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها. حيث تم خلال اللقاء بحث مراحل العملية الانتخابية، والمتضمنة مرحلة الترشّح، وتجميع النتائج، وقواعد الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتماد المراقبين. 


وأوضحت الهيئة خلال اللقاء جميع المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل مفصّل، مع ذكر أمثلة عملية على آلية احتساب النتائج لكلٍّ من الدائرة المحلية والعامة والعتبة الانتخابية. كما تم توضيح الإجراءات الجديدة بخصوص الترشّح للدوائر الانتخابية العامة والمحلية واعتماد مندوبي القوائم لعام ٢٠٢٤.


ودار نقاش موسع بين الهيئة وأمناء عامين وممثلي الأحزاب السياسية، حول إجراءات تشكيل التحالفات الحزبية وترشح الحزبي في القوائم المحلية، والقضايا المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المعايير اللازمة لحصول منتسبي الأحزاب على شهادات عدم المحكومية. وشروط وجود مسيحي وشركسي وشيشاني، وآلية احتساب النتائج.

وشدَّدت الهيئة على اهتمامها بالانفتاح والتواصل المستمر مع جميع شركاء العملية الانتخابية في كافة مراحلها، لضمان تنظيم عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والعدالة. تعتبر هذه الجهود جزءًا من الالتزام المستمر للهيئة لتعزيز الديمقراطية وتحسين إدارة العمليات الانتخابية، مما يسهم في ترسيخ أسس النظام الديمقراطي والحفاظ على حقوق المواطنين.

 




 

 


 

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