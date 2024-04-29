وزارة البيئة توضح خريطة نِسب الغُبار في المملكة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان

أكدت وزارة البيئة أن محطات الرصد البيئي تقوم بمراقبة نوعية الهواء في ظل الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة.



وقالت وزارة البيئة لـ "الوكيل الإخباري" إن نسب التلوث في شارع المحطة بالعاصمة عمان ومنطقة وادي الحجر والمنطقة الصناعية في محافظة الزرقاء ومنطقة الرشادية - الطفيلة معتدلة، موضحا أن النسبة التلوث تراوحت بين 51-100 / معتدل .





وأشارت إلى أن مناطق جنوب الأردن وإربد وبعض مناطق الزرقاء نوعية الهواء فيها جيدة اي تراوحت ما بين 1-50.





وحذرت جميع المواطنين وتحديدا من يعانون من أمراض تنفسيه بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .





