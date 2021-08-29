إعلان قائمة القبول الموحد مطلع تشرين أول المقبل

الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة القبول المـوحد والناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن اعلان قائمة القبول الموحد سيكون مطلع شهر تشرين أول المقبل.





اضافة اعلان

وقال في تصريحات صحافية ، الأحد، إن مجلس التعليم العالي لم يقر أعداد القبول ومن المتوقع عقد جلسة للمجلس الأسبوع القادم، وسيكون هناك انخفاض في معدلات القبول التنافسية من 3 إلى 4 علامات وفق التخصص، والاقبال على التسجيل فيه، ولا تظهر الأرقام إلا بعد انتهاء العملية واعلان أسماء المقبولين.



وأضاف أن التعلم الوجاهي سيعود للحرم الجامعي في كافة التخصصات معولاً على وعي الاداريين والكوادر التدريسية والطلبة، معرباً عن أمله بحصول الطلبة على لقاح كورونا.



