الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 29/8/2021

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

أسعار الذهب الأحد 29/8/2021

الصناعة والتجارة تدعو لتثبيت الأسماء التجارية

إعلان قائمة القبول الموحد مطلع تشرين أول المقبل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

الحكومة تعلن عن 4 وظائف قيادية شاغرة

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

التربية تعلن شكل دوام المدارس إجرائياً

الأحد، 29-08-2021 09:35 ص

إعلان قائمة القبول الموحد مطلع تشرين أول المقبل

وزارة التعليم العالي 5


الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة القبول المـوحد والناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن اعلان قائمة القبول الموحد سيكون مطلع شهر تشرين أول المقبل.

اضافة اعلان

وقال في تصريحات صحافية ، الأحد، إن مجلس التعليم العالي لم يقر أعداد القبول ومن المتوقع عقد جلسة للمجلس الأسبوع القادم، وسيكون هناك انخفاض في معدلات القبول التنافسية من 3 إلى 4 علامات وفق التخصص، والاقبال على التسجيل فيه، ولا تظهر الأرقام إلا بعد انتهاء العملية واعلان أسماء المقبولين.

وأضاف أن التعلم الوجاهي سيعود للحرم الجامعي في كافة التخصصات معولاً على وعي الاداريين والكوادر التدريسية والطلبة، معرباً عن أمله بحصول الطلبة على لقاح كورونا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

5f70afba510d7

الصناعة والتجارة تدعو لتثبيت الأسماء التجارية

رئاسة

الحكومة تعلن عن 4 وظائف قيادية شاغرة

التربية والتعليم

التربية تعلن شكل دوام المدارس إجرائياً

لقاح

مراكز التطعيم الأحد - روابط

وزارة الصحة 2)

الصحة : جاهزون لفتح القطاعات والوضع الوبائي مطمئن

أخبار متعلقة
كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وزارة الشباب

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

كورونا الوكيل

الأوبئة: لا إغلاقات ما زالت نسبة الفحوصات الإيجابية أقل من 5%

حفله

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات: 87 % من وفيات كورونا في تموز من غير المطعمين

باخره

باخرة تحمل سياحاً سعوديين تصل العقبة